Раскрыты подробности травмы Шараповой

31-летняя Шарапова в четвертьфинале турнира должна была играть против Дарьи Касаткиной , однако снялась с турнира из-за повреждения плеча.

"Всегда в жизни бывает, что радостные события перемежаются грустными. В данном случае такое событие — хроническая травма плеча Марии, из-за которой она снялась уже с предыдущего турнира в Китае.

Вчера на тренировке не прошло и половины занятия, как стало ясно, что плечо не только не работает, как нужно, но и сильно болит. Риск усугубить травму настолько велик, что играть было невозможно", — рассказал Медведев.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки не будут выступать за сборную из-за денег.