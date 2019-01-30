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Раскрыты подробности травмы Шараповой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал, почему россиянка Мария Шарапова отказалась от продолжения борьбы в соревновании, передает "Чемпионат.com".
31-летняя Шарапова в четвертьфинале турнира должна была играть против Дарьи Касаткиной, однако снялась с турнира из-за повреждения плеча.
"Всегда в жизни бывает, что радостные события перемежаются грустными. В данном случае такое событие — хроническая травма плеча Марии, из-за которой она снялась уже с предыдущего турнира в Китае.
Вчера на тренировке не прошло и половины занятия, как стало ясно, что плечо не только не работает, как нужно, но и сильно болит. Риск усугубить травму настолько велик, что играть было невозможно", — рассказал Медведев.
Ранее сообщалось, что украинские теннисистки не будут выступать за сборную из-за денег.
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Теннис , Александр Медведев , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Чемпионат.com
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