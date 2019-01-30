Роковое плечо: что Шараповой делать дальше

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

Мария Шарапова снялась с матча второго круга St. Petersburg Ladies Trophy против соотечественницы Дарьи Касаткиной . Травма плеча, на которую экс-первая ракетка мира снова жаловалась во время Открытого чемпионата Австралии, по-прежнему дает о себе знать и оказывает влияние на карьеру 31-летней спортсменки.

Самый ожидаемый матч второго круга престижного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $823 тыс., в котором должны были встретится две лучших на данный момент по рейтингу теннисистки России Дарья Касаткина и Мария Шарапова, не состоится.

31-летняя Шарапова снялась с соревнований из-за продолжающей мучить спортсменку травмы плеча.

Напомним, что в первом круге два дня назад Мария одолела в двух партиях представляющую Австралию Дарью Гаврилову

Несмотря на уверенное по счету преимущество — 6:0, 6:4, — матч сложился для Марии очень непросто. В первом сете у соперниц было много затяжных розыгрышей и геймов, а во втором Гаврилова и вовсе вела с брейком, но не смогла удержать перевес.

Тем не менее в последнем в матче гейме Шарапова допустила сразу три двойных ошибки, в результате чего ей пришлось прикладывать сверхусилия для того, чтобы все же вырвать победу.

Ошибки на подаче, ставшие отличительной чертой игры россиянки, являются во многом следствием дискомфорта в плече, мучающего спортсменки на протяжении практически всей карьеры.

Шарапова впервые выбыла из строя из-за повреждения плеча еще в августе 2008 года, после чего не играла до марта следующего года. Вернуться на корт она смогла только после операции на плечевом суставе.

С тех пор проблемы с плечом проявляются у теннисистки периодически, осложняя ей выступления.

Вернувшись весной 2017 года на корт после полуторагодичной дисквалификации за употребление запрещенного с начала 2016 года мельдония, Мария никак не может провести без пауз из-за травм продолжительный отрезок времени, причем как правило речь идет именно о проблемах с плечом.

Злопыхатели россиянки связывают эти проблемы со здоровьем как раз с невозможностью больше употреблять мельдоний, который является препаратом, помогающим восстановлению организма после нагрузок, которые в теннисе особенно высоки.

Шарапова досрочно завершила сезон 2018 года, как раз планируя полностью восстановить здоровье и провести полноценную подготовку к новому году, целью в котором считает возвращение в элиту мирового тенниса.

Неплохо начав сезон, россиянка дошла до четвертого круга на недавнем первом турнире серии «Большого шлема» Australian Open, уверенно обыграв в третьем круге победительницу Открытого чемпионата Австралии-2018 Каролин Возняцки, но уступив в следующем матче австралийце Эшли Барти , несмотря на выигрыш первого сета.

Турнир в Санкт-Петербурге стал для Шараповой первым посещением Северной столицы России в жизни, и она с большим воодушевлением отнеслась к этой возможности.

Прибыв в Питер вместе со своим британским бойфрендом Александром Джилксом, россиянка организовала масштабную культурную программу, в которую вошли не только престижные рестораны, но и посещения Эрмитажа и Мариинского театра.

Также Шарапова с большим воодушевлением прокомментировала свою победу в первом круге над Гавриловой, ставшую для Марии первой викторией на родине с далекого 2012 года.

Она предвкушала матч с Касаткиной, которую в единственной их встрече в карьере в августе прошлого года обыграла без шансов (6:2, 6:0), ответив, правда, на вопрос на пресс-конференции о больном плече, что оно ее беспокоит.

В итоге уже в день игры стало известно, что Шарапова решила отказаться от продолжения выступления в St. Petersburg Ladies Trophy, и Касаткина без борьбы вышла в третий круг, где сразится с победительницей дуэли немки Юлии Гергес с еще одной россиянкой Верой Звонаревой

Вопросом остается, насколько серьезны проблемы Шараповой с плечом сейчас, и где мы ее увидим в следующий раз.

Ближайшим в календаре турниром после Санкт-Петербурга будет аналогичный Premier в катарской Дохе, а сразу после него начнется престижнный двухмиллионник в Дубаи.

Ну а в марте женский тур ждет связка из двух американских соревнований категории Premier Mandatory (вторая после «шлемов») в Индиан-Уэллсе и Майами. Пропускать их россиянке просто противопоказано, если она действительно планирует бороться за возвращение в элиту мирового тенниса.

На данный момент Шарапова находится на 29-м месте в мировом рейтинге, а ее главной проблемой в игре остается нестабильность — отличные матчи против грозных соперниц она чередует с последующими провальными днями.