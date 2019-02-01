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Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чешская теннисистка Петра Квитова (1) не сумела защитить чемпионское звание на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В двух партиях четвертьфинального матча она уступила хорватке Донне Векич (8) — 4:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Векич 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализованные брейк-пойнта из. Вторая ракетка мира отметилась 3 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.
За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Векич поспорит с победительницей пары Вера Звонарёва (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 3).
Напомним, что в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Квитова одержала разгромную победу над представительницей Франции Кристиной Младенович — 6:1, 6:2.
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