Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова (1) не сумела защитить чемпионское звание на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В двух партиях четвертьфинального матча она уступила хорватке Донне Векич (8) — 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Векич 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализованные брейк-пойнта из. Вторая ракетка мира отметилась 3 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.