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Хачанов: машину не покупал, езжу на метро 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как он тратит свои призовые деньги, передает "Советский спорт".
"Безумно дорогих покупок и не припомню. Года 4 назад, помню, купил то ли джинсы дорогие, то ли куртку — хотелось еще с детства. Ту же машину не покупал до сих пор. Езжу на метро, я за городской транспорт. Иногда езжу на такси", — сказал спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Хачанов также рассказал, с кем из коллег он поддерживает дружеские отношения.
"У меня есть близкие друзья. За пределами корта мы друзья с Андреем Рублевым, Даней Медведевым и Женей Донским. Могу ли с ними поиграть на приставке в домашней обстановке? Ни у кого из нас дома приставки нет", — добавил он.
Ранее Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче Кубка Дэвиса.
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