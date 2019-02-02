Хачанов: машину не покупал, езжу на метро

"Безумно дорогих покупок и не припомню. Года 4 назад, помню, купил то ли джинсы дорогие, то ли куртку — хотелось еще с детства. Ту же машину не покупал до сих пор. Езжу на метро, я за городской транспорт. Иногда езжу на такси", — сказал спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Хачанов также рассказал, с кем из коллег он поддерживает дружеские отношения.

"У меня есть близкие друзья. За пределами корта мы друзья с Андреем Рублевым, Даней Медведевым и Женей Донским. Могу ли с ними поиграть на приставке в домашней обстановке? Ни у кого из нас дома приставки нет", — добавил он.