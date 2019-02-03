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Теннисист Южный рассказал, обижен ли он на Дзюбу за использование его фирменного жеста 

RT на русском 9 часов назад
Фото: ©Irina Motina globallookpress.com
Российский теннисист Михаил Южный ответил, обижается ли он на футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу за то, что использует его фирменный жест во время празднования голов.
«Несколько. У него нет ракетки», — заявил Южный в эфире «Матч ТВ».
Российский теннисист всегда был известен тем, что отмечал победы своим фирменным жестом — отдавал честь, прикладывая ракетку к голове. На чемпионате мира по футболу свои взятия ворот схожим образом отмечал форвард Артём Дзюба.
Ранее бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, который ныне выступает за китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ», поделился мнением о форварде сине-бело голубых и сборной России Артёме Дзюбе.
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