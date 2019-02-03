Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в квалификационном раунде Кубка Дэвиса.
«Матч против швейцарцев получился тяжёлым, победили, можно сказать, «на тоненького». Но у нас молодая, хорошая команда. Ребята продемонстрировали отличный дух и настрой. Эта непростая победа пойдёт на пользу команде», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Сборная России, в составе Карена Хачанова, Даниила Медведева, Евгения Донского и Андрея Рублёва обыграла Швейцарию со счётом 3:1, и завоевала право сыграть в финальной части турнира.
Ранее определились все участники финальной стадии теннисного Кубка Дэвиса.