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Тарпищев высказался о победе сборной России над Швецарией в квалификации Кубка Дэвиса 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в квалификационном раунде Кубка Дэвиса.
«Матч против швейцарцев получился тяжёлым, победили, можно сказать, «на тоненького». Но у нас молодая, хорошая команда. Ребята продемонстрировали отличный дух и настрой. Эта непростая победа пойдёт на пользу команде», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Сборная России, в составе Карена Хачанова, Даниила Медведева, Евгения Донского и Андрея Рублёва обыграла Швейцарию со счётом 3:1, и завоевала право сыграть в финальной части турнира.
Ранее определились все участники финальной стадии теннисного Кубка Дэвиса.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Шамиль Тарпищев , Евгений Донской , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
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