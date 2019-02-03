Как россиянки выступили на турнире в Петербурге

В Санкт-Петербурге подошёл к концу женский теннисный турнир WTA-тура. Главной его звездой могла бы стать Мария Шарапова , но ей пришлось сняться из-за травмы уже во втором раунде перед встречей Дарьей Касаткиной . Та, в свою очередь, потерпела пятое поражение в этом сезоне из-за болезни. Первая ракетка России уступила Вере Звонарёвой , которая добилась лучшего результата среди хозяек корта и впервые за восемь лет оказалась в полуфинале турнира категории «Премьер». Как россиянки выступили на первом домашнем турнире в этом году — в материале RT.

Шарапова произвела фурор, но снялась

Как не добраться до четвертьфинала, но при этом завоевать всё информационное пространство? Ответ на этот вопрос дала Мария Шарапова. В культурной столице пятикратная победительница турниров Большого шлема успела всё: посетить «Эрмитаж» и Мариинский театр, прогуляться по набережным, походить по ресторанам, провести открытую тренировку, дать две пресс-конференции, выдержать автограф-сессию и преодолеть барьер первого раунда в лице сменившей спортивное гражданство соотечественницы Дарьи Гавриловой

Но в среду, перед, возможно, самым кассовым поединком турнира с Дарьей Касаткиной, Шарапова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы плеча, после чего намекнула на то, что уже подумывает о возможном завершении карьеры: «Пять лет — это слишком. Для начала давайте доживём до окончания нынешнего сезона, а там посмотрим».

Касаткина проиграла в пятый раз подряд

Третий номер посева на домашнем турнире и отказ Шараповой выходить на корт должны были сэкономить Касаткиной силы перед решающими матчами. Однако в середине недели она подхватила вирус, потеряла голос и простудилась. В результате спортсменка вышла впервые на центральный корт лишь в пятницу, причём в состоянии, далёком от оптимального, когда в одиночной сетке остались всего пять человек.

Вера Звонарёва не преминула этим воспользоваться, заставив первую ракетку России в двух сетах совершить 45 невынужденных ошибок и попрощаться с мечтами о титуле. «Я оказалась не готова к матчу на 100%. Весь четверг провела в кровати. На самом деле, это чудо, что я смогла выйти на корт и показать неплохой теннис», — едва слышно прохрипела Касаткина после поражения, которое стало для неё пятым подряд в WTA туре.

Звонарёва выбила двух сеяных

Финалистка Уимблдона и US Open 2010 года в последние семь лет ни разу не добиралась до полуфиналов турниров серии Premier 700, не говоря уже о более престижных соревнованиях. Невысокий рейтинг после возвращения в профессиональный спорт из декретного отпуска вынуждал россиянку преимущественно пробиваться в основные сетки через квалификацию и надеяться на предоставление wildcard.

Однако в Петербурге 34-летняя теннисистка удивила многих, поочерёдно убрав со своего пути стоящих в рейтинге выше соотечественницу Екатерину Макарову , немку Юлию Гёргес и Дарью Касаткину, тем самым доказав, что её рано списывать со счетов.

На то, чтобы справиться с представительницей топ-10 голландкой Кики Бертенс, у бронзовой медалистки Олимпийских игр в Пекине сил не хватило. Тем не менее за минувшую неделю она добилась самого внушительного прогресса в WTA-туре и в новом рейтинге, который будет опубликован в понедельник, переместится с 97-й строчки на 73-ю.

Александрова выиграла пять матчей

Екатерина Александрова в Петербурге выиграла больше матчей, чем кто-либо, и едва не повторила свой успех на турнире в австрийском Линце в сентябре прошлого года. Тогда россиянка добралась до финала и записала себе в актив шесть побед. На сей раз она ограничилась пятью, три из которых одержала в квалификации.

Да, случилось это во многом благодаря тому, что посеянная под седьмым номером Доминика Цибулкова снялась и заменили её Кэти Бултер. Британка стала единственной, кто смог отобрать хотя бы одну партию у тренирующейся в Праге россиянки, прежде чем она столкнулась в четвертьфинале с по-настоящему сильной оппоненткой в лице Арины Соболенко . Как и в матче второго круга на соревнованиях в Шэньчжэне, Александрова не нашла аргументов против подопечной Дмитрия Турсунова и уступила со счётом 3:6, 4:6.

Павлюченкова не разочаровала

Пути Кики Бертенс и Анастасии Павлюченковой также пересеклись в 2019 году второй раз. Но если на Открытом чемпионате Австралии россиянка сотворила небольшую сенсацию, то на St. Petersburg Ladies' Trophy сеяная голландка взяла реванш (причём также в трёх сетах, как и в Мельбурне). Разгромные 0:6 в заключительной партии хозяйка кортов с юмором списала на боли в плече и проблемы с подачей.

При этом в целом выступление в Северной столице она может занести себе в актив. Победы над француженкой Ализе Корне и латвийкой Еленой Остапенко в первом и втором кругах оставили приятные впечатления и вселили в поклонников Павлюченковой уверенность в том, что новый год сложится для неё успешнее предыдущего. Исходя из январских результатов, в этом не приходится сомневаться — в чемпионской гонке WTA она удерживает место в первой десятке и является лучшей из представительниц своей страны.

Россиянки победили в парах

У российских девушек не получилось победить в одиночном разряде, но об успехе в парном турнире стало известно ещё до финала. Состав его участников на три четверти состоял из хозяек корта — Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян оспаривали титул с Анной Калинской и словачкой Викторией Кужмовой.

Победа досталась более опытному дуэту во главе с экс-первой ракеткой мира в парном разряде. Но легко Макаровой и Гаспарян в финале не было — в обоих сетах им удавалось сделать решающий брейк только при счёте 5:5. Непростым был для них весь турнир — россиянки могли вылететь уже после первого круга, когда на тай-брейке уступали Виктории Азаренко и Дарье Гавриловой со счётом 4:8, но потом всё-таки выиграли шесть очков подряд.

Для Макаровой титул в Санкт-Петербурге стал 15-м за карьеру в парном теннисе и первым в этом сезоне, благодаря чему она закрепилась на девятом месте в рейтинге WTA. Гаспарян же не добивалась успехов в парах почти три года, прежде чем одержала четвёртую победу в карьере.