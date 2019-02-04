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Хачанов сохранил 11-е место в рейтинге ATP, Рублев покинул первую сотню рейтинга 

SPORT24.ru + ещё 11 9 часов назад
Фото: РИА Новости
4 февраля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию своего рейтинга. Первые 58 позиций в нем остались без изменений, лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, выигравший Открытый чемпионат Австралии.
У россиян лучший результат у Карена Хачанова — 11-я строчка рейтинга. Еще два представителя России в топ-100: Даниил Медведев — 16-й, Евгений Донской — 96-й. Андрей Рублев выпал из первой сотни рейтинга, опустившись на 101-ю позицию.
Рейтинг ATP от 4 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955;2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060;5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845;6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600;7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100;8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960;9 (9). Джон Изнер (США) — 3155;10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140;11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 288016 (16). Даниил Медведев (Россия) — 200096 (96). Евгений Донской (Россия) — 599101 (100). Андрей Рублев (Россия) — 575.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Евгений Донской , Хуан-мартин Дель потро , Кевин Андерсон , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Марин Чилич , Роджер Федерер
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