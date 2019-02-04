Россиянка Вера Звонарева поднялась с 97-го на 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого приводится на официальном сайте WTA.
34-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, где уступила хорватке Донне Векич. Продолжает возглавлять рейтинг победительница двух последних турниров Большого шлема японка Наоми Осака.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая потеряла две позиции, переместившись на 14-ю строчку. Мария Шарапова поднялась с 29-го на 27-е место, Анастасия Павлюченкова сохранила 32-е место, Екатерина Александрова поднялась с 78-го на 65-е место, Екатерина Макарова потеряла пять позиций и занимает 66-ю строчку.
Рейтинг WTA от 4 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845
9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565
10 (9). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…
27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874…
66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…
74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800…
76 (97). Вера Звонарева (Россия) — 765 77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…
87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689…
95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639…
98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.