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Павлюченкова объяснила феномен популярности Шараповой 

RT на русском + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова призналась, что не испытывает зависти к популярности своей соотечественницы Марии Шараповой.
«С возрастом стараюсь не обращать внимания на вещи, которые происходят за кортом. Шарапова — это своего рода бренд. Она стала известной спортсменкой, ещё когда я была маленькой. Смотрела на неё с открытым ртом. Она знаменитая теннисистка, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, так что повышенное внимание к ней вполне объяснимо», — рассказала теннисистка в интервью RT.
Ранее Павлюченкова поделилась мнением о возвращении в спорт американки Серены Уильямс.
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Теннис , Серена Уильямс , Рафаэль Надаль , Мария Шарапова , Анастасия Павлюченкова , Роджер Федерер
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