Кафельников ответил на слова Комбарова в свой адрес

«Очень лестно читать откровения Димасика «кочерги» Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта», — написал теннисист в своём Twitter.

При этом Кафельников отметил, что благодарен Комбарову за домашнюю игру с «Севильей» в прошлом сезоне Лиги чемпионов, когда «Спартак» победил со счётом 5:1.

Ранее Комбаров заявил, что однажды Кафельникову придётся ответить за нелестные слова в адрес клуба и его игроков.