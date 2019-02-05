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Кафельников ответил на слова Комбарова в свой адрес 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на резкое высказывание защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова в свой адрес.
«Очень лестно читать откровения Димасика «кочерги» Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта», — написал теннисист в своём Twitter.
При этом Кафельников отметил, что благодарен Комбарову за домашнюю игру с «Севильей» в прошлом сезоне Лиги чемпионов, когда «Спартак» победил со счётом 5:1.
Ранее Комбаров заявил, что однажды Кафельникову придётся ответить за нелестные слова в адрес клуба и его игроков.
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Теннис , Евгений Кафельников , Дмитрий Комбаров , Спартак
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