Шарапова засветилась с бойфрендом в Марокко

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила Марроко, где встретилась с известным художником Хассаном Хаджаджа для проведения костюмированной фотосъемки. Бывшая первая ракетка мира поделилась фотографиями в Instagram.

"С визитом в Марокко, где меня сфотографировал гениальный художник — Хассан Хаджадж посреди рынка в Марракеше", — написала теннисистка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hassan Hajjaj (@hassanhajjaj_larache) 6 Фев 2019 в 8:30 PST

Сам художник не остался в стороне и выложил на своей странице в Instagram фотографии Шараповой, на одной из которых она позирует со своим возлюбленным Александром Гилксом.

Последним выступлением для Шараповой в нынешнем сезоне стал турнир в Санкт-Петербурге, во время которого она снялась из-за травмы.