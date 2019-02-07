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Шарапова засветилась с бойфрендом в Марокко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила Марроко, где встретилась с известным художником Хассаном Хаджаджа для проведения костюмированной фотосъемки. Бывшая первая ракетка мира поделилась фотографиями в Instagram.
"С визитом в Марокко, где меня сфотографировал гениальный художник — Хассан Хаджадж посреди рынка в Марракеше", — написала теннисистка.
Сам художник не остался в стороне и выложил на своей странице в Instagram фотографии Шараповой, на одной из которых она позирует со своим возлюбленным Александром Гилксом.
Последним выступлением для Шараповой в нынешнем сезоне стал турнир в Санкт-Петербурге, во время которого она снялась из-за травмы.
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