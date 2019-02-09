WTA признала Осаку лучшей теннисисткой января, Ястремскую — «Прорывом месяца»

Каролину Плишкову. Японская теннисистка Наоми Осака по итогам опроса на сайте WTA завоевала звание лучшей теннисистки января. В голосовании она опередила двух теннисисток из Чехии — Петру Квитову

В первом месяце года 21-летняя Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии. В полуфинале турнира она обыграла Плишкову, а в финале — Квитову. Благодаря этому успеху Наоми впервые в карьере заняла первое место в рейтинге WTA. Напомним, Осака также стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2018.