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Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира ATP в Роттердаме 

ТАСС + ещё 39 14 часов назад
Фото: EPA
Россиянин Карен Хачанов проиграл голландцу Таллону Грикспору в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет $2,1 млн  Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу голландского спортсмена. Хачанов был посеян в Нидерландах под вторым номером, Грикспор же получил wild card (специальное приглашение). Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой ATP.
Во втором круге Грикспор сыграет с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Тсонга и итальянцем Томасом Фаббиано. Также на турнире принимает участие россиянин Даниил Медведев (5), который позже в рамках первого раунда встретится с французом Жереми Шарди.
Соревнования в Роттердаме продлятся до 17 февраля.
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