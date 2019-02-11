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Андрей Рублев вернулся в топ-100 рейтинга ATP 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянин Андрей Рублев вернулся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Рублев поднялся на 99-е место. В топ-10 изменений за прошедшую неделю не произошло. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 11-й строчку.
Рейтинг АТР, версия от 11 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3155,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160…
94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…
99 (101). Андрей Рублёв (Россия) — 562.
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Комментарии
Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Евгений Донской , Хуан-мартин Дель потро , Кевин Андерсон , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Марин Чилич , Роджер Федерер
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