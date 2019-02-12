Серена Уильямс: в детстве я была ужасной неудачницей

В интервью Tennis World USA она призналась, что считала себя настоящей неудачницей в детстве.

"Свой первый финальный матч я сыграла в 8 лет против Винус и проиграла. Это был финал, и она отдала награду мне, потому что я была ужасной неудачницей. Она сказала: "Серена, я хочу, чтобы ты выиграла". Этот трофей я храню по сей день.

Где я храню свои награды? Это самый сложный вопрос. Я пытаюсь собрать их. Я не знаю. Какие-то у моего тренера, несколько у мужа. Я имею в виду, что пытаюсь собрать все трофеи в одном месте", — рассказала Уильямс.

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