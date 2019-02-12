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Серена Уильямс: в детстве я была ужасной неудачницей 

Газета.Ru + ещё 1 12 февраля 2019
Бывшая первая ракетка мира, победительница 23-х турниров "Большого шлема" Серена Уильямс вспомнила о том, как начиналась ее карьера, передает "Советский спорт".
В интервью Tennis World USA она призналась, что считала себя настоящей неудачницей в детстве.
"Свой первый финальный матч я сыграла в 8 лет против Винус и проиграла. Это был финал, и она отдала награду мне, потому что я была ужасной неудачницей. Она сказала: "Серена, я хочу, чтобы ты выиграла". Этот трофей я храню по сей день.
Где я храню свои награды? Это самый сложный вопрос. Я пытаюсь собрать их. Я не знаю. Какие-то у моего тренера, несколько у мужа. Я имею в виду, что пытаюсь собрать все трофеи в одном месте", — рассказала Уильямс.
Ранее белорусская теннисистка рассказал о своем отношении к Уильямс.
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Теннис , Видео , Серена Уильямс , Советский спорт
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