Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В январе россиянка сыграла на Открытом чемпионате Австралии, где в матче четвертого круга уступила австралийке Эшли Барти. В январе Шарапова была вынуждена сняться с турнира в Санкт-Петербурге.
"Я не делала секрета из состояния плеча в прошедшем году. Я боролась с этой травмой и была вынуждена завершить сезон после Открытого чемпионата США. Мое состояние до сих пор не такое, какое мне хотелось бы. Я все еще работаю через боль", — сказала Шарапова.
Место российской теннисистки в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 марта, займет немка Мона Бартель.