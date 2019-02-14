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Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В январе россиянка сыграла на Открытом чемпионате Австралии, где в матче четвертого круга уступила австралийке Эшли Барти. В январе Шарапова была вынуждена сняться с турнира в Санкт-Петербурге.
"Я не делала секрета из состояния плеча в прошедшем году. Я боролась с этой травмой и была вынуждена завершить сезон после Открытого чемпионата США. Мое состояние до сих пор не такое, какое мне хотелось бы. Я все еще работаю через боль", — сказала Шарапова.
Место российской теннисистки в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 марта, займет немка Мона Бартель.
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Теннис , Видео , Эшли Барти , Мона Бартель , Мария Шарапова
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