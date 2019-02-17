Касаткина вышла во второй круг турнира в Дубае 

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Дубае, сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда первая ракетка России одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Фрех со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары Софья Кенин (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).
Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Дубае.
Теннис. Дубаи. 1-й кругДарья Касаткина (Россия) — Магдален Фрех (Польша) — 6:3, 3:6, 6:4