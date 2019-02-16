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Российские теннисистки узнали имена соперниц на турнире в Дубаи 

RT на русском + ещё 4 7 часов назад
Фото: ©Tomasz Browarczyk/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира категории Premier в столице Объединённых Арабских Эмиратов.
Как сообщает WTA, Анаcтасия Павлюченкова в первом раунде соревнований померяется силами с француженкой Каролин Гарсией.
Екатерина Макарова сыграет против теннисистки из Беларуси Александрой Соснович.
Сеянная под 11-м номером Дарья Касаткина выйдет на корт против одного из победителей квалификации.
Турнир стартует 17 февраля и продлится до 2 марта.
Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации.
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Теннис , Каролин Гарсия , Екатерина Макарова , Дарья Касаткина , Анастасия Павлюченкова
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