Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира категории Premier в столице Объединённых Арабских Эмиратов.
Как сообщает WTA, Анаcтасия Павлюченкова в первом раунде соревнований померяется силами с француженкой Каролин Гарсией.
Екатерина Макарова сыграет против теннисистки из Беларуси Александрой Соснович.
Сеянная под 11-м номером Дарья Касаткина выйдет на корт против одного из победителей квалификации.
Турнир стартует 17 февраля и продлится до 2 марта.
Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации.