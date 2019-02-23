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Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште 

Вести.Ru + ещё 114 55 минут назад
Фото: sportsdaily.ru
В венгерском Будапешт продолжается турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA), в ходе которого российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 финала 17-летняя россиянка обыграла румынку Сорана-Михаэлу Кырстю.
Для выявления победителя теннисисткам пришлось провести на корте 2 часа 53 минуты. Матч получился упорным для обеих спортсменок и завершился победой Потаповой по итогам трех сетов — 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. В полуфинале 87 ракетка мира встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Путевку в финал соревнования соперницы оспорят 23 февраля.
Во втором полуфинальном матче Россию будет представлять еще одна теннисистка — Екатерина Александрова. Ее соперница по полуфиналу определится после того, как между собой сыграют бельгийка Элисон Ван Эйтванк и украинка Катерина Козлова.
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