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Даниил Медведев поднялся на 15-е место в рейтинге ATP 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: AFP 2019 / GREG WOOD
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Медведев, на прошедшей неделе дошедший до полуфинала турнира в Роттердаме, поднялся на одну строчку. Еще один россиянин Карен Хачанов сохранил за собой 11-е место. Евгений Донской потерял две позиции (96), а Андрей Рублев покинул первую сотню игроков, опустившись на 115-е место.
В топ-10 японец Кэй Нисикори обошел швейцарца Роджера Федерера и занял 6-е место.
Француз Гаэль Монфис, победивший на турнире в Роттердаме, поднялся на 10 пунктов и расположился на 23-й строчке. Соперник Монфиса по финалу швейцарец Станислас Вавринка ворвался в топ-50, поднявшись на 27 пунктов, и занял 41-е место.

Рейтинг АТР, версия от 18 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595,
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4190,
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3225,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…
15 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2230…
96 (94). Евгений Донской (Россия) — 594…
115 (99). Андрей Рублев (Россия) — 492.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Евгений Донской , Хуан-мартин Дель потро , Кевин Андерсон , Гаэль Монфис , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Марин Чилич , Роджер Федерер
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