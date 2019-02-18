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Технику теннисиста Медведева призвали оставить в покое 

News.ru 49 минут назад
Фото: Irina Motina/Global Look Press
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе призвала оставить разговоры насчёт техники игры Даниила Медведева, занимающего 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).
«Его техника… Да, кто-то назовёт ее корявой. Хват ракетки — не тот, движения — не те… Да боже мой! Оставьте эти разговоры! Важна не красота, а эффективность! А с эффективностью у Дани все в порядке», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».
Он добавила, что Медведев умеет терпеть, вести длинные розыгрыши, «а его техника позволяет использовать любой удар, который нужен в данный момент».
«Поэтому он так стабилен», — сказала Чакветадзе.
Даниил Медведев в нынешнем сезоне победил на турнире в Софии и вышел в финал соревнований в Брисбене.
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