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Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Полин Пармантье в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.
Потапова, посеянная под пятым номером на турнире, обыграла Пармантье (третий номер посева) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Ранее спортсменки встречались дважды на турнире во французском Лиможе в 2016 и 2018 году, оба раза побеждала россиянка.
В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча между бельгийкой Алисон ван Эйтванк и украинкой Катериной Козловой.
Общий призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.
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