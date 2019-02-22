Россиянка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Полин Пармантье в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Потапова, посеянная под пятым номером на турнире, обыграла Пармантье (третий номер посева) со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Ранее спортсменки встречались дважды на турнире во французском Лиможе в 2016 и 2018 году, оба раза побеждала россиянка.

В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча между бельгийкой Алисон ван Эйтванк и украинкой Катериной Козловой

Общий призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.