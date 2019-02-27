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Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько 

Чемпионат.com + ещё 40 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв немца Мишу Зверева — 6:3, 6:3. За право выйти в четвертьфинал Надаль сразится с австралийцем Ником Кирьосом.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. На счету Надаля 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, а также не реализовал единственный брейк-пойнт.
Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР — 6:4, 6:4.
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Теннис , Хуан-мартин Дель потро , Миша Зверев , Кевин Андерсон , Рафаэль Надаль
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