Россиянин Карен Хачанов опустился с 11-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе 22-летнего теннисиста 2675 очков. Даниил Медведев сохранил 15-ю позицию, Евгений Донской опустился на шесть позиций и занимает 102-е место. Андрей Рублев поднялся на три позиции и занимает 112-е место.
В топ-10 изменений не произошло. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 25 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5085;
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595;
6 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4190;
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800;
9 (9). Джон Изнер (США) — 3270;
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3095;
12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2675…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230…
102 (96). Евгений Донской (Россия) — 556…
112 (115). Андрей Рублев (Россия) — 517.