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Серена Уильямс приняла участие в церемонии вручения «Оскара» 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Звезда мирового тенниса Серена Уильямс приняла участие в торжественной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.
Американская теннисистка представила фильм "Звезда родилась" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях. Картина была представлена в восьми номинациях и одержала одну победу в категории "Лучшая оригинальная песня".
"В детстве мы всегда мечтаем о том, чего добьемся в жизни. Иметь мечту — легко, а претворить ее в жизнь — очень трудно вне зависимости от того, хотите ли вы стать актером, теннисистом или певицей как в фильме "Звезда родилась"… Через глаза героини Элли мы видим взлеты и падения на пути к вершине", — объявила Уильямс в эфире телеканала ABC.
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Теннис , Брэдли Купер , Серена Уильямс , Стефани Джерманотта , телеканал АВС
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