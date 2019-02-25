Звезда мирового тенниса Серена Уильямс приняла участие в торжественной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.
Американская теннисистка представила фильм "Звезда родилась" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях. Картина была представлена в восьми номинациях и одержала одну победу в категории "Лучшая оригинальная песня".
"В детстве мы всегда мечтаем о том, чего добьемся в жизни. Иметь мечту — легко, а претворить ее в жизнь — очень трудно вне зависимости от того, хотите ли вы стать актером, теннисистом или певицей как в фильме "Звезда родилась"… Через глаза героини Элли мы видим взлеты и падения на пути к вершине", — объявила Уильямс в эфире телеканала ABC.