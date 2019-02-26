Крах политкорректности. Серена Уильямс проиграла в войне с карикатурщиком

Серена Уильямс входит в число тех представителей тенниса, кто может не выходить на корт, но всё равно оставаться в центре внимания. В минувший уик-энд спортсменка приняла участие в 91-й церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Пока все обсуждали экстравагантные наряды, в которые американка облачилась во время церемонии и афтепати, совет австралийской прессы постановил, что карикатура, на которой Серена изображена в ярости прыгающей на теннисной ракетке, не содержит элементов расизма. входит в число тех представителей тенниса, кто может не выходить на корт, но всё равно оставаться в центре внимания. В минувший уик-энд спортсменка приняла участие в 91-й церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Пока все обсуждали экстравагантные наряды, в которые американка облачилась во время церемонии и афтепати, совет австралийской прессы постановил, что карикатура, на которой Серена изображена в ярости прыгающей на теннисной ракетке, не содержит элементов расизма.

Карикатура раздора

Рисунок, опубликованный в таблоиде Руперта Мердока Herald Sun, отсылает к поведению 37-летней теннисистки в финале US Open. Тогда Уильямс-младшая разбила ракетку, а также обозвала португальского судью Карлоса Рамоса вором и сексистом. Бурную реакцию спортсменки вызвали наказания, которые выносил рефери — сначала Серена была предупреждена, а затем оштрафована на очко и гейм. В итоге встреча завершилась победой Наоми Осаки со счётом 6:2, 6:4.

По итогам нашумевшего финала австралийский карикатурист Марк Найт нарисовал шарж. На нём рыдающая Уильямс прыгает рядом со сломанной ракеткой и соской. При этом губы и нос теннисистки художник изобразил неестественно большими, а сама она явно выглядит толстой. Поговаривают, что обычно так рисовали афроамериканцев во времена расовой сегрегации в США. На заднем плане Найт изобразил судью на вышке, который спрашивает соперницу Серены: «Вы можете просто позволить ей выиграть?» При этом теннисистка гаитяно-японского происхождения на карикатуре — миниатюрная блондинка.

Общественность остро отреагировала на карикатуру австралийского издания — её называли сексистской, расистской и оскорбительной. Художник Найт удалил свой аккаунт в «Твиттере» после многочисленных угроз в физической расправе и обвинений в расизме. Руководство Herald Sun поддержало своего сотрудника, что вызвало ещё больший гнев правозащитников. «Наш прекрасный карикатурист Марк может рассчитывать на абсолютную поддержку своих коллег. Он не собирался заострять своё внимание ни на цвете кожи, ни на поле теннисистки. Приверженцы политкорректности снова что-то перепутали».

Реакция общественности

У Herald Sun нет индульгенции, аналогичной французскому сатирическому журналу «Шарли Эбдо» , поэтому скандал не утихает даже спустя полгода. Певица Никки Минаж, являющаяся подругой Серены, в жёсткой форме отреагировала на карикатуру Найта. «Не хочу сказать, что ему запрещено выражать свою точку зрения. Но он перешёл все границы, изображая её подобным образом. Каждый раз, когда темнокожая женщина с чем-либо не соглашается, её называют агрессивной или психически нестабильной. Этому необходимо положить конец». Неожиданно для многих по поводу случившегося высказалась британская писательница и кинопродюсер Джоан Роулинг , наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере . На своей странице в «Твиттере» она отметила, что карикатура Найта показывает в негативном свете не только американку, но и её соперницу по финалу. «Хорошая работа по понижению роли одной из величайших спортсменок современности до объекта расизма и сексизма. Вторая по величине теннисистка стала лишь безликим фоном».

Что постановил совет?

Совет австралийской прессы пришёл к выводу, что карикатура подверглась критике за то, что Серена Уильямс изображена «с большими губами, широким и плоским носом […] и в позе обезьяны». При этом Совет постановил, что карикатуру действительно можно считать оскорбительной, но как такового расизма в ней не наблюдается. В ходе прений представители издания утверждали, что объект сатиры в карикатуре — не происхождение спортсменки, а её поведение. Как это ни странно, с большой долей вероятности от проблем с судебными инстанциями газету спасло то, что карикатурист дополнил изображение соской. Дело в том, что в австралийском сленге есть выражение «выплюнуть соску», что означает потерять самообладание, и на карикатуре рядом с Уильямс изображена лежащая на корте соска.

«Нет повода считать, что издание нанесло серьезное оскорбление, страдание или распространило предубеждение без должных предпосылок из сферы общественного интереса», — приводит вердикт заседания ABC . Обращаясь к ценителям своего творчества, Найт заявил, что всегда выступал против расизма и поэтому очень рад решению Совета, а в своём рисунке ничего бы менять не стал. Также он выразил надежду, что однажды ему удастся встретиться с Сереной и лично уладить конфликт.

Брэдли Купером и Пока австралийцы копались в прошлом, Серена жила и продолжает жить в настоящем. Накануне звезда мирового тенниса с важной миссией отправилась в Лос-Анджелес на вручение премии «Оскар». Уильямс была приглашена на церемонию, чтобы представить фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой Сэмом Эллиоттом в главных ролях.

Представляя киноленту, Уильямс произнесла поистине вдохновенную речь. «В детстве мы все мечтаем о том, чего хотим в жизни достичь. Мечтать легко. Трудно осуществить мечту, и неважно, мечтаешь ли ты стать актрисой, теннисисткой или певицей. В этом фильме-номинанте на „Оскар“ мы видим взлёты и падения, из которых складывается путь к славе. Там есть и внезапный успех, и давление ожиданий, и боль от необходимости пожертвовать любовью ради карьеры или карьерой ради любви. Всё это — „Звезда родилась“.

На сцену американка вышла в длинном чёрном платье с красным бюстье, отделанном кристаллами. После завершения официальной части „Оскара“ Серена посетила традиционную вечеринку журнала Vanity Fair. Для афтепати уроженка Сагино сменила наряд и предстала на публике в чёрном платье с ярусной юбкой и верхом, вышитым синими цветами.

Кстати, на постоскаровские вечеринки также заглянули Мария Шарапова Григор Димитров . Для вечера Vanity Fair россиянка выбрала короткое платье из серого гофрированного шёлка с металлическим отливом, чёрные открытые босоножки и металлический клатч. Мария собрала волосы в пучок, что подчеркнуло длинные серьги с бриллиантами. Ранее той ночью Шарапова почтила своим вниманием и фандрайзинг фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

На вечеринке Vanity Fair пятикратная чемпионка „Шлемов“ наверняка пересеклась со своим бывшим бойфрендом Григором Димитровым. Болгарин записал „инстасториз“ вместе с Сереной Уильямс, а в публикациях поделился своим луком. Американка в спокойном режиме продолжает готовиться к старту Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, а Шарапова всё ещё залечивает травму плеча, из-за которой ей пришлось сняться с турнира в Петербурге и пропустить ближневосточную серию турниров. Вероятно, она начнёт выступать на следующем крупном турнире — в Майами.