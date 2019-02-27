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Мария Шарапова снялась с турнира в Майами 

РИА Новости + ещё 12 5 часов назад
Фото: © AP Photo / DAVID GRAY
Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Спортсменка на прошлой неделе перенесла "небольшую процедуру" на правом плече, после чего потребуется несколько недель на лечение. Турнир в Майами пройдет в конце марта.
Ранее в феврале стало известно, что Шарапова из-за травмы плеча не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе.
Следующим после Майами турниром, в котором планируется участие Шараповой, является турнир в Штутгарте, который стартует 22 апреля.
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