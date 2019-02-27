Мария Шарапова снялась с турнира в Майами

Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Спортсменка на прошлой неделе перенесла "небольшую процедуру" на правом плече, после чего потребуется несколько недель на лечение. Турнир в Майами пройдет в конце марта.

Ранее в феврале стало известно, что Шарапова из-за травмы плеча не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе.

Следующим после Майами турниром, в котором планируется участие Шараповой, является турнир в Штутгарте, который стартует 22 апреля.