Медведев обыграл Макдональда в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев успешно решил задачу по выходу в 1/16 финала престижного теннисного турнира, который проходит в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга россиянин одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом.

Вторая ракетка России взял верх над соперником по итогам двух сетов, отдав всего пять геймов. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу Медведева. Общая продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.