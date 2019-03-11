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Медведев обыграл Макдональда в Индиан-Уэллсе 

Вести.Ru + ещё 239 53 минуты назад
Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев успешно решил задачу по выходу в 1/16 финала престижного теннисного турнира, который проходит в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга россиянин одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом.
Вторая ракетка России взял верх над соперником по итогам двух сетов, отдав всего пять геймов. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу Медведева. Общая продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.
За путевку в 1/8 финала россиянин проведет матч против сербского теннисиста Филипа Краиновича, который начал свой турнирный путь в Индиан-Уэллсе через квалификацию.
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Теннис , Даниил Медведев , Филип Краинович
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