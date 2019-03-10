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Анастасия Павлюченкова зачехлила ракетку на турнире в Индиан-Уэллсе 

Вести.Ru + ещё 213 9 часов назад
Фото: EPA
На крупном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open с общим призовым фондом 8,4 млн долларов продолжаются матчи второго круга. Россиянка Анастасия Павлюченкова встречалась с хозяйкой кортов Кристиной Макхейл и уступила в трех партиях.
В первом сете Павлюченкова долго собиралась с силами и проиграла — 4:6. Затем наша спортсменка перехватила инициативу и, действуя напористо и разнообразно, сравняла счет по партиям — 6:3. Однако порыва Анастасии не хватило на третий сет и она проиграла его и матч в целом — 4:6.
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