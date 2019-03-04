Швейцарец Роджер Федерер, завоевавший на прошлой неделе свой юбилейный сотый титул в карьере, поднялся на четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Федерер в субботу, 2 марта, одержал победу на турнире в Дубае с призовым фондом более 2,7 миллиона долларов и за счет этого совершил рывок на четыре позиции вверх. Из-за подъема 37-летнего швейцарца по одной строчке в первой десятке рейтинга потеряли аргентинец Хуан Мартин Дель-Потро, южноафриканец Кевин Андерсон и японец Кэй Нисикори, которые теперь занимают места с пятого по седьмое.
Финалист турнира в Дубае грек Стефанос Циципас поднялся на одну строчку и замкнул первую десятку рейтинга, выдавив из нее хорвата Марина Чилича. Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 13-е место, а Даниил Медведев остается 15-м.
Рейтинг АТР, версия от 4 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8365,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6595,
4 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4585,
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4295,
7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4190,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3405,
10 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3175,
11 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3095…
13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2675…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230.