Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович проиграл Кольшрайберу в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Фото: EPA
Первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния). Призовой фонд соревнований составляет $8,36 млн Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Матч продолжался 1 час 39 минут. Джокович и Кольшрайбер провели 10-ю встречу, на счету серба восемь побед, немца — две.
В следующем круге 35-летний Кольшрайбер сыграет с французом Гаэлем Монфисом, посеянным на турнире под 18-м номером.
31-летний Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на турнирах АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 2008 года в Пекине.
Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.
ТАСС: последние новости
Серена Уильямс из-за плохого самочувствия не смогла доиграть матч в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе Теннисистка Радваньская проведет прощальный матч в мае
Комментарии
Теннис , Новак Джокович , Филипп Кольшрайбер , Гаэль Монфис , Хуан дель Потро
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО
Футбол
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение