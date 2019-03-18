Российская теннисистка после неудач сезона захотела стать диджеем

Победительница двух турниров "Большого шлема" теннисистка Светлана Кузнецова задумалась о смене амлуа, передает "Лайв.ру".

Спортсменка после неудачного сезона в 2019 году ни разу не вышла на корт.

Кузнецова старается восстановить после травмы колено и не торопится принимать участие в официальных матчах.

По ее словам, во время перерыва появилась идея стать диджеем.

"Наслаждаюсь перерывом. Думала попробовать стать диджеем или музыкантом. Но всё-таки поняла, что от тенниса меня прет", — заявила Кузнецова.

Она отметила, что хочет передать свой опыт будущим спортсменам.

"Подумываю стать тренером или открыть собственную школу. А пока я ещё готова поиграть", — заключила теннисистка.

Кузнецова является одной из самых успешных женщин в теннисе. Она выиграла 18 титулов в одиночном разряде.