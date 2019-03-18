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Российская теннисистка после неудач сезона захотела стать диджеем 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Победительница двух турниров "Большого шлема" теннисистка Светлана Кузнецова задумалась о смене амлуа, передает "Лайв.ру".
Спортсменка после неудачного сезона в 2019 году ни разу не вышла на корт.
Кузнецова старается восстановить после травмы колено и не торопится принимать участие в официальных матчах.
По ее словам, во время перерыва появилась идея стать диджеем.
"Наслаждаюсь перерывом. Думала попробовать стать диджеем или музыкантом. Но всё-таки поняла, что от тенниса меня прет", — заявила Кузнецова.
Она отметила, что хочет передать свой опыт будущим спортсменам.
"Подумываю стать тренером или открыть собственную школу. А пока я ещё готова поиграть", — заключила теннисистка.
Кузнецова является одной из самых успешных женщин в теннисе. Она выиграла 18 титулов в одиночном разряде.
Ранее россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Гвадалахаре.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Вероника Кудерметова
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