Возвращение Шараповой может затянуться

Российская теннисистка Мария Шарапова может не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте. Об этом 31-летняя спортсменка заявила в своём Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Сделаю всё, чтобы выступить в Штутгарте, но могу не успеть восстановиться», — рассказала Шарапова.

Организаторы турнира в Штутгарте (22-28 апреля) предоставили Марии специальное приглашение (wild card). Шарапова является трёхкратной победительницей этих соревнований.

В последний раз теннисистка выходила на корт в январе 2019 года, но не сумела доиграть турнир в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча.

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