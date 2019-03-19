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Возвращение Шараповой может затянуться 

News.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова может не успеть восстановиться к турниру в Штутгарте. Об этом 31-летняя спортсменка заявила в своём Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
«Сделаю всё, чтобы выступить в Штутгарте, но могу не успеть восстановиться», — рассказала Шарапова.
Организаторы турнира в Штутгарте (22-28 апреля) предоставили Марии специальное приглашение (wild card). Шарапова является трёхкратной победительницей этих соревнований.
В последний раз теннисистка выходила на корт в январе 2019 года, но не сумела доиграть турнир в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча.
Ранее News.ru сообщал, что футболист на машине протаранил толпу болельщиков соперника.
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