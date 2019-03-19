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Юная теннисистка Бьянка Андрееску выиграла престижный турнир 

Рамблер 4 часа назад
Канадка Бьянка Андрееску стала самой юной теннисисткой, побеждавшей на престижном турнире в Индиан-Уэллсе за последние 20 лет. Рекорд принадлежит американке Серене Уильямс, которая в 1999 году выиграла в Индиан-Уэллсе в возрасте 17 лет.
Прошлый сезон Бьянка завершила 178-й ракеткой мира, а неожиданный триумф в Калифорнии обеспечил взлёт на 24-ю строчку.
На пресс-конференции после турнира от избытка эмоций Бьянке даже захотелось произнести нецензурное слово. «Всего год назад у меня было много проблем и с теннисом, и со здоровьем. Невероятно, сколько может измениться за год. Тогда я играла 25-тысячники в Японии, а сейчас я… Могу я сказать слово на букву „е“? Нет, не могу. Я гребаная чемпионка Индиан-Уэллса. Сумасшествие. Вот сумасшествие — именно то слово, которое лучше всего описывает моё выступление на этом турнире».
Также Андрееску отметила, что её вдохновил прошлогодний успех теннисистки Наоми Осаки, и сравнила себя с Золушкой
«Я сражалась до конца, хотя чувствовала себя не лучшим образом. Я смогла спасти этот матч. Это было сумасшедшее приключение. Настоящая история Золушки», — сказала Андрееску.
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Теннис , Фото , Серена Уильямс
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