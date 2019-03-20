Теннисист Басилашвили раскрыл причины смены гражданства

19-я ракетка мира представитель Грузии Николоз Басилашвили рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Спортсмен должен был выступать за Россию с 2011 года, но затем принял решение представлять Грузию.

Я тренировался в плохих условиях и даже не мог найти спонсора, поэтому получил российское гражданство, — приводит слова Басилашвили пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен отметил, что до определённого возраста не подходил профессионально к тренировочному процессу. Также он добавил, что бывали случаи, когда вместе с отцом ночевал в машине на протяжении нескольких недель. После таких жизненных моментов Басилашвили стал сильнее.

Это сделало меня сильнее и придали сил и желания играть в теннис на высоком уровне, — заключил он.

В нынешнем сезоне спортсмен на Открытом чемпионате Австралии дошёл до третьего круга, где проиграл греку Стефаносу Циципасу. На турнире в Дубае дошёл до ¼ финала, но уступил хорватскому теннисисту Борне Чоричу.