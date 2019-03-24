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Теннисисту запретили выступить в майке с откровенным рисунком 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Нидерландский теннисист Жан-Жюльен Ройер не смог сыграть на турнире в Майами в тематической футболке его экипировщика, сообщает "Советский спорт".
На предмете одежды изображены герои культового фильма Брайана де Пальмы "Лицо со шрамом", действие которого происходит в Майами.
Руководство Miami Open и Ассоциация теннисистов-профессианалов (ATP) запретили надевать на матч майку по соображениям цензуры из-за слишком откровенного декольте на платье героини Мишель Пфайффер.
Ройер — двукратный чемпион парных "Шлемов".
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Теннис , Мишель Пфайффер , Брайан де Пальма , Советский спорт
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