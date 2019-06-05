Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесены из-за дождя 

Р-Спорт + ещё 18 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, перенесены из-за дождя, сообщается на сайте турнира.
На 5 июня были запланированы в том числе четвертьфинальные матчи "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде Карен Хачанов (Россия) — Доминик Тим (Австрия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), а также женские четвертьфиналы Мэдисон Киз (США) — Эшли Барти (Австралия) и Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).
Как отмечается в сообщении, болельщикам будет компенсирована стоимость билетов. Новые сроки проведения перенесенных игр не уточняются.
Р-Спорт: последние новости
Надаль победил Нисикори и вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" Каролина Плишкова проиграла Петре Мартич в третьем раунде "Ролан Гаррос" Чилич проиграл Димитрову во втором раунде "Ролан Гаррос"
Теннис , Ролан Гаррос , Карен Хачанов , Новак Джокович , Эшли Барти , Аманда Анисимова , Александр Зверев , Доминик Тим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азара сравнили с Месси и Роналду
Швед стал лидером Единой лиги ВТБ
Диас назвал самого зрелищного бойца в UFC
Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран
Месси рассказал, за кого «болеет» его сын
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение