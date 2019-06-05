Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесены из-за дождя

Матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, перенесены из-за дождя, сообщается на сайте турнира.

Как отмечается в сообщении, болельщикам будет компенсирована стоимость билетов. Новые сроки проведения перенесенных игр не уточняются.