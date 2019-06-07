Австралийка Барти сыграет с чешкой Вондроушовой в финале Roland Garros

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла американку Аманду Анисимову в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча, проходившая на корте им. Сюзан Леглен, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу Барти. Анисимова проигрывала по ходу первого сета 0:5, однако выиграла шесть последующих геймов и сет. В финале восьмая сеянная турнира Барти сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Барти ранее на Открытом чемпионате Франции не проходила дальше второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019), где она уступила чешке Петре Квитовой (1:6, 4:6). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает восьмое место, в ее активе четыре титула WTA. После участия в полуфинале Открытого чемпионата Франции теннисистка поднимется в топ-5 рейтинга.

Анисимова второй раз в карьере принимала участие в Открытом чемпионате Франции, в 2017 году она проиграла в первом круге. В полуфинале турнира 17-летняя американка обыграла действующую чемпионку турнира румынку Симону Халеп (6:2, 6:4). Ее высшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге WTA американка занимает 51-е место, в ее активе один титул WTA.

Анисимова стала первой теннисисткой, рожденной в XXI веке, сыгравшей в полуфинале турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн