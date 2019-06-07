Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралийка Барти сыграет с чешкой Вондроушовой в финале Roland Garros 

ТАСС + ещё 24 4 часа назад
Фото: EPA
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла американку Аманду Анисимову в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча, проходившая на корте им. Сюзан Леглен, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу Барти. Анисимова проигрывала по ходу первого сета 0:5, однако выиграла шесть последующих геймов и сет. В финале восьмая сеянная турнира Барти сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Барти ранее на Открытом чемпионате Франции не проходила дальше второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019), где она уступила чешке Петре Квитовой (1:6, 4:6). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает восьмое место, в ее активе четыре титула WTA. После участия в полуфинале Открытого чемпионата Франции теннисистка поднимется в топ-5 рейтинга.
Анисимова второй раз в карьере принимала участие в Открытом чемпионате Франции, в 2017 году она проиграла в первом круге. В полуфинале турнира 17-летняя американка обыграла действующую чемпионку турнира румынку Симону Халеп (6:2, 6:4). Ее высшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге WTA американка занимает 51-е место, в ее активе один титул WTA.
Анисимова стала первой теннисисткой, рожденной в XXI веке, сыгравшей в полуфинале турнира Большого шлема.
Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн
ТАСС: последние новости
Первая ракетка мира Джокович обыграл Зверева в четвертьфинале Roland Garros Надаль победил Федерера в полуфинале Roland Garros Четвертьфинальные матчи Roland Garros прерваны из-за дождя
Комментарии1
Теннис , Эшли Барти , Аманда Анисимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Константинова рассказала об отношениях с Колядой
Дзюба рассказал об отношении к полуголым девушкам
За договорной матч футболистам грозит до 5 лет тюрьмы
Газинский перенес операцию на плече
В Саранске готовятся к матчу отбора ЧЕ-2020
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение