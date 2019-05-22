Шарапова и еще десять российских теннисисток сыграют на Уимблдоне

11 российских теннисисток вошли в заявочный лист на участие в Уимблдоне в 2019 году, сообщает «Советский спорт».

Всего на турнир заявлено 104 теннисистки. Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.