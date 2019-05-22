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Шарапова и еще десять российских теннисисток сыграют на Уимблдоне 

Газета.Ru + ещё 8 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
11 российских теннисисток вошли в заявочный лист на участие в Уимблдоне в 2019 году, сообщает «Советский спорт».
Как информирует пресс-служба соревнований, Россию на турнире представят Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Анастасия Потапова, Виталия Дьяченко и Екатерина Макарова.
Среди запасных оказались Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова, Варвара Флинк, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Софья Жук, Валерия Савиных и Екатерина Яшина.
Всего на турнир заявлено 104 теннисистки. Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.
Ранее сообщалось, что Шарапова пропустит "Ролан Гаррос".
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Теннис , Ролан Гаррос , Наталья Вихлянцева , Софья Жук , Светлана Кузнецова , Вероника Кудерметова , Виталий Дьяченко , Екатерина Макарова , Варвара Флинк , Людмила Самсонова , Екатерина Александрова , Валерия Савиных , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Екатерина Яшина , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Анна Калинская , Советский спорт
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