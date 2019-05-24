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Россиянки впервые вышли в основную сетку «Ролан Гаррос» 

News.ru + ещё 25 7 часов назад
Фото: Panoramic/Global Look Press
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Софья Жук вышли в основную сетку турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Самсонова обыграла чешку Мари Бузкову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Жук победила в финале квалификации бельгийку Гретье Миннен — 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут.
20-летняя Самсонова и 19-летняя Жук впервые в своей карьере сыграют в основной сетке турнира. Соперницы теннисисток в одиночном разряде определятся позже.
Американская теннисистка Серена Уильямс начала подготовку к турниру «Ролан Гаррос», писал News.ru.
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Теннис , Прочее , Ролан Гаррос , Софья Жук , Серена Уильямс , Людмила Самсонова , Мари Бузкова
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