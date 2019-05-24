Россиянки впервые вышли в основную сетку «Ролан Гаррос»

Самсонова обыграла чешку Мари Бузкову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Жук победила в финале квалификации бельгийку Гретье Миннен — 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут.

20-летняя Самсонова и 19-летняя Жук впервые в своей карьере сыграют в основной сетке турнира. Соперницы теннисисток в одиночном разряде определятся позже.