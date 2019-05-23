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Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле накануне "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Во время посещения парижского Диснейленда бельгийка Иселин Бонавентюр засняла представительницу США в кресле. Автор снимка в твиттере не прокомментировала фото.
В первом раунде "Ролан Гаррос" Уильямс встретится с россиянкой Виталией Дьяченко.
Ранее сообщалось, что Уильямс досрочно закончила участие в соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Риме.
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Теннис , Ролан Гаррос , Серена Уильямс , Виталия Дьяченко , Советский спорт
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