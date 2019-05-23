Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле

Во время посещения парижского Диснейленда бельгийка Иселин Бонавентюр засняла представительницу США в кресле. Автор снимка в твиттере не прокомментировала фото.

В первом раунде "Ролан Гаррос" Уильямс встретится с россиянкой Виталией Дьяченко

Ранее сообщалось, что Уильямс досрочно закончила участие в соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Риме.