Американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле накануне "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Во время посещения парижского Диснейленда бельгийка Иселин Бонавентюр засняла представительницу США в кресле. Автор снимка в твиттере не прокомментировала фото.
В первом раунде "Ролан Гаррос" Уильямс встретится с россиянкой Виталией Дьяченко.
Ранее сообщалось, что Уильямс досрочно закончила участие в соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Риме.