«Ролан Гаррос»-2019. Онлайн-трансляция 27 мая. Джокович, Надаль, Медведев 

Вавринка, Джокович, Надаль, Тим, Медведев, Серена, Квитова, Бертенс, Павлюченкова, Звонарёва играют во второй день «Шлема» в Париже.
«Ролан Гаррос». Мужская сетка «Ролан Гаррос». Женская сетка
11:35. Расписание дня сегодня довольно симпатичное на центральных кортах.
11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2019 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует второй игровой день главного грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 12:00 мск. У нас будут текстовые трансляции матчей: