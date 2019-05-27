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«Ролан Гаррос»-2019. Онлайн-трансляция 27 мая. Джокович, Надаль, Медведев 

Чемпионат.com + ещё 41 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вавринка, Джокович, Надаль, Тим, Медведев, Серена, Квитова, Бертенс, Павлюченкова, Звонарёва играют во второй день «Шлема» в Париже.
«Ролан Гаррос». Мужская сетка «Ролан Гаррос». Женская сетка
11:35. Расписание дня сегодня довольно симпатичное на центральных кортах.
11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2019 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует второй игровой день главного грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 12:00 мск. У нас будут текстовые трансляции матчей:
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Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» А. Зверев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис , Ролан Гаррос , Новак Джокович , Серена Уильямс , Рафаэль Надаль , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Даниил Медведев , Каролина Возняцки
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