«Ролан Гаррос»-2019. Онлайн-трансляция 27 мая. Джокович, Надаль, Медведев

Вавринка, Джокович, Надаль, Тим, Медведев, Серена, Квитова, Бертенс, Павлюченкова, Звонарёва играют во второй день «Шлема» в Париже.

11:35. Расписание дня сегодня довольно симпатичное на центральных кортах.