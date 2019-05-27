Хачанов стал 11-й ракеткой мира 

В обновлённом рейтинге ATP от 27 мая россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 27 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 355.2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5950.4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4080.7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745.9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235.10 (10). Джон Иснер (США) — 2895. 11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2800……14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…77 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 696.