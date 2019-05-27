Павлюченкова проиграла Минелле в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Люксембурга Мэнди Минелле со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг Минелла поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.