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Павлюченкова проиграла Минелле в первом круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Люксембурга Мэнди Минелле со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в третий круг Минелла поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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Теннис , Ролан Гаррос , Анастасия Севастова , Анастасия Павлюченкова
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