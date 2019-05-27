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Павлюченкова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда она потерпела поражение от представительницы Люксембурга Мэнди Минелле со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
В следующем круге Минелла встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Луксика Кумкхум (Таиланд).
Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки.
Теннис. "Ролан Гаррос". 1-й кругАнастасия Павлюченкова (Россия) — Мэнди Минелле (Люксембург) — 4:6, 2:6
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Теннис , Ролан Гаррос , Анастасия Севастова , Вероника Кудерметова , Анастасия Павлюченкова , Каролина Возняцки , Советский спорт
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