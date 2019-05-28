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Серена Уильямс появилась на корте в необычном виде 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: AP
Американская теннисистка Серена Уильямс появилась на стартовом матче Открытого чемпионата Франции в куртке с необычной надписью, передает "Советский спорт".
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" вышла на корт в куртке, на которой были на французском языке написано: "Мать, королева, чемпионка, богиня".
Матч должен был пройти с российской спортсменкой Виталией Дьяченко.
По итогу встречи, Уильямс выиграла со счетом 2:6, 6:1, 6:0.
За выход в третий круг турнира американка может сразиться с японкой Куруми Нарой или словенкой Далией Якупович.
В настоящее время действующей чемпионкой грунтового турнира "Большого шлема" является румынская теннисистка Симона Халеп.
Ранее на чешскую теннисистку напали голуби во время розыгрыша первой партии.
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Теннис , Серена Уильямс , Виталия Дьяченко , Советский спорт
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