Серена Уильямс появилась на корте в необычном виде

Американская теннисистка Серена Уильямс появилась на стартовом матче Открытого чемпионата Франции в куртке с необычной надписью, передает "Советский спорт".

Last year, the French Open banned a catsuit Serena Williams wore to help with post-birth blood clots.



This year, she showed up in an outfit with the French words for:



Champion 🏆

Queen 👑

Mother 🤱🏿

Goddess 🎾 pic.twitter.com/XX1iX4SxS0— AJ+ (@ajplus) 27 мая 2019 г. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" вышла на корт в куртке, на которой были на французском языке написано: "Мать, королева, чемпионка, богиня".

Матч должен был пройти с российской спортсменкой Виталией Дьяченко

По итогу встречи, Уильямс выиграла со счетом 2:6, 6:1, 6:0.

За выход в третий круг турнира американка может сразиться с японкой Куруми Нарой или словенкой Далией Якупович.

В настоящее время действующей чемпионкой грунтового турнира "Большого шлема" является румынская теннисистка Симона Халеп.

Ранее на чешскую теннисистку напали голуби во время розыгрыша первой партии.