Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чешская теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter
Забавный случай произошёл в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску (22). Чешка не сумела завершить один из розыгрышей в первой партии из-за атаковавших её голубей. Две птицы вылетели на корт и полетели прямо на теннисистку в тот момент, когда она хотела нанести удар. Судья засчитала очко в пользу канадки, что показалось Бузковой несправедливым — она начала оспаривать такое решение и даже приостановила ради этого матч.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport It. Сам матч девушки не доиграли — при счёте 7:5, 4:6 игра была прервана из-за наступления темноты.
Открытый чемпионат Франции, действующей чемпионкой которого является румынка Симона Халеп, завершится 8 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры назвали шансы Дьяченко победить С.Уильямс в 1-м круге «Ролан Гаррос» Остапенко — Азаренко, Соболенко — Цибулкова, 28 мая 2019, прогноз на теннис Медведев провёл одну из самых коротких пресс-конференций в истории «РГ»
Комментарии
Теннис , Eurosport
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаттузо объявил об уходе из «Милана»
Расходы на сборные России оказались вдвое больше
Последняя встреча. Нурмагомедов опубликовал фото на коне
Зидан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»
Боец ММА вспомнил о бесконечных драках в Дагестане
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение