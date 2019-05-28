Sembra Hitchcock, ma è il Roland Garros: Marie Bouzková attaccata dagli uccelli sul campo 🐦🤣🎾#RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/hoi8YxcXOB— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 27 мая 2019 г.

Забавный случай произошёл в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску (22). Чешка не сумела завершить один из розыгрышей в первой партии из-за атаковавших её голубей. Две птицы вылетели на корт и полетели прямо на теннисистку в тот момент, когда она хотела нанести удар. Судья засчитала очко в пользу канадки, что показалось Бузковой несправедливым — она начала оспаривать такое решение и даже приостановила ради этого матч.