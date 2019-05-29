Теннисистку с Украины дисквалифицировали пожизненно

Профессиональная теннисистка с Украины Елена Плоскина участвовала в организации договорных матчей и была за это пожизненно дисквалифицирована, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit.

TIU — организация, расследующая договорные матчи в теннисе. Она наделена правом накладывать санкции на игроков, судей и теннисных функционеров.

Организации удалось установить, что 22-летняя уроженка Одессы Плоскина (№821 в женском рейтинге Международной федерации тенниса) причастна к организации договорных матчей.

Украинка была признана виновной в том, что осенью 2016 года познакомила другого игрока с человеком, который предложил тому деньги за «сдачу» матчей. Кроме того, Плоскину винят в том, что она не доложила TIU о факте коррупции и не сотрудничала с организацией при его расследовании.

За это теннисистку оштрафовали на 20 тысяч долларов и пожизненно запретили ей участвовать в любых официальных спортивных мероприятиях.