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Теннисистку с Украины дисквалифицировали пожизненно 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Профессиональная теннисистка с Украины Елена Плоскина участвовала в организации договорных матчей и была за это пожизненно дисквалифицирована, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit.
TIU — организация, расследующая договорные матчи в теннисе. Она наделена правом накладывать санкции на игроков, судей и теннисных функционеров.
Организации удалось установить, что 22-летняя уроженка Одессы Плоскина (№821 в женском рейтинге Международной федерации тенниса) причастна к организации договорных матчей.
Украинка была признана виновной в том, что осенью 2016 года познакомила другого игрока с человеком, который предложил тому деньги за «сдачу» матчей. Кроме того, Плоскину винят в том, что она не доложила TIU о факте коррупции и не сотрудничала с организацией при его расследовании.
За это теннисистку оштрафовали на 20 тысяч долларов и пожизненно запретили ей участвовать в любых официальных спортивных мероприятиях.
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Теннис
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