Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев , посеянный на Открытом чемпионате Франции под пятым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера , пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.

Александр 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.